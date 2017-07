Lugeja küsib: kas väikelast tohib Uberis ja Taxifys turvatoolita sõidutada?

Vastab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Hindrek Allvee.

Alates 1. novembrist, mil uus taksovedude regulatsioon jõustub, loetakse Uberi ja Taxify kaudu teenuse osutamine taksoteenuseks ja teenust osutavad sõidukid taksodeks. See tähendab ühtlasi, et neile kohaldub liiklusseaduse § 36 lõike 9 regulatsioon ehk takso tagaistmel tohib alla kolmeaastast last sõidutada täiskasvanud sõitja süles tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga kinnitatud ja tema süles on üks laps.

LS § 36 lõike 9: «(9) Takso tagaistmel alla kolmeaastase lapse sõidutamisel ei ole lapse turvaseadme kasutamine kohustuslik. Alla kolmeaastast last tohib takso tagaistmel sõidutada täiskasvanud sõitja süles tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja tema süles on üks laps. Vanemate kui kolmeaastaste laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb vähemalt üks laps kinnitada turvavöö padja ja sõltuvalt lapse kasvust kas täiskasvanu turvavöö või ainult selle vöörihmaga või muu nõuetekohase turvaseadmega. Ülejäänud laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb kasutada vähemalt täiskasvanu turvavöö vöörihma.»

