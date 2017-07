Kuidas säilitada kurke, et need kiiresti pehmeks ei läheks?

Värske kurk maitseb kõige paremini siis, kui see on säilitatud külmas ning on mõnusalt krõmpsuv, kirjutab Fox. Sageli kipuvad aga kurgid muutuma otsast pehmeks ja limaseks, eriti kui tegu on oma peenralt võetud, ilma säilitusaineteta kurgiga. Kuidas kurgi kiiret riknemist vältida?

Et kurk püsiks värske ja maitsvana vähemalt nädala, toimi järgmiselt:

Puhasta. Kui tood kurgi koju poest või turult, eemalda sellelt pakend ning pese see hoolikalt puhtaks, et igasugune pakendil leiduv võimalik mustus neilt maha tuleks. Hoolikalt pesema peab ka kasvuhoonest toodud kurke. Kui märkad kurgil pehmeid või hallitavaid kohti, lõika need ära. Kui kurk on pärast seda veel söögikõlbulik, tarvita see päeva jooksul ära.

Kuivata. Enne kurgi säilitamist pead olema kindel, et see saab ka täielikult kuivatatud, sest liigne vedelik soodustab kurgi halvaksminekut. Kui oled kurgi kuivatanud, mähi see puhta õhukese käteräti või majapidamispaberi sisse, mis aitab samuti veel liigset niiskust sisse imada. Sama kehtib ka teiste roheliste köögiviljade kohta.

Paki ära. Kui kurk on kuiv ja kokku pakitud, on aeg pista see kilekotti. On normaalne, kui sinna pääseb veidi õhku sisse, sest see aitab ennetada vee kondenseerumist. Lisaks aitab kurgi säilitamine kilekotis kaitsta neid loodusliku etüleengaasi eest, mida võivad eritada teised külmikus leiduvad puu- ja juurviljad, näiteks melonid ja banaanid. Kurgid on sellele eriti tundlikud, mistõttu võibki teiste puuviljade lähedalolek olla põhjuseks, miks kurgid kiirelt halvaks lähevad.

Säilita jahedas. Pane sissemässitud kurk külmkappi. Ideaalne koht kurgi hoidmiseks oleks külmiku alumine, juurviljade hoidmiseks mõeldud sahtel, mis on parajalt jahe koht. Seejärel peaks kurk värske ja maitsvana püsima tervelt nädala. Kui tahad säilitada poolikut kurki, mähi selle ots lihtsalt toidukile sisse ning säilita samamoodi.