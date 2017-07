Tasub teada: kui tihti tuleks voodipesu vahetada

Kui jätta linad ja muu voodipesu liiga kauaks vahetamata, võib nende kortsude vahele tekkida mikroskoopilisi tegelasi, kes võivad halvemal juhul meid isegi haigeks teha, vahendab Independent. New Yorgi ülikooli mikrobioloog Philip Tierno soovitas selle probleemi vältimiseks voodipesu pesta ja vahetada korra nädalas.

Inimesed toodavad magades igal aastal ligi sada liitrit higi, mis jääb eelkõige pidama voodipesusse ja ööriietesse. Kui magamistoas on suviti palav ja niiske, loob see bakteritele ja seentele voodis veelgi ideaalsema kasvukeskkonna.

Bakterid ei teki aga vaid higist, vaid ka voodipesule jäänud surnud naharakkudest ja teistest kehavedelikest. See tähendab, et kui vahetad voodipesu kahe või enama nädala tagant, veedad terve selle aja voodis koos ohtrate mikroskoopiliste kaaslastega.

Tierno märgib, et kogu see hulk «voodikaaslasi» muutub oluliseks enamasti umbes nädala möödudes. Kui vahetada voodipesu harvemini kui nädala tagant, võib must voodipesu raskendada ka allergiad või lihtsalt ajab aevastama. Kuna mikroobid on lähedal su ninale ja suule, on väga tõenäoline, et hingad neid ka magades lihtsalt sisse.

Kui vahetada padjapüüre liiga harva, võib kannatada saada näonahk, mistõttu võib soovi korral uue padjapüüri panna ka tihedamini kui kord nädalas.