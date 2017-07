Kaheksa kõige räpasemat kohta hotellitoas

Puhtusega pole probleeme vaid odavama klassi hotellides, vaid see võib esineda ka kallites ööbimiskohtades. Nimelt leidub kõigis hotellitubades kohti ja asju, mida ei puhastata piisavalt tihti, kuigi nendega puutub kokku suur hulk inimesi, kirjutab Reader’s Digest.

Telekapult. Väike on tõenäosus, et koristaja pärast iga külastaja sealviibimist desinfitseerib ka telekapuldi. Küll aga ei saa kindlaks teha, kas seda varasemalt kasutanud reisija, pesi enne selle puutumist käsi või mitte. Nii võivad isegi puldi kaudu levida kolibakterid. Kui sul on suur pisikuhirm, võid soovi korral telekapuldi pista taassuletava koti sisse, läbi mille saab siiski pulti kasutada.

Laud. Nii kodune kui ka hotellis seisev laud võib olla räpasem kui tegelikult välja paistab. Sageli võivad seal pesitseda just need bakterid, mille kaudu levivad hingamisteede viirused. Neil on võime elus püsida nelja päeva vältel. Enne kui hotellis laua taha istud, võiks selle desinfitseeriva salvrätikuga üle pühkida.

Telefon. Ka see pole ilmselt asi, mida toateenijad sageli puhastaks, sest pealtnäha ei saa see ju mustaks. Telefoni kaudu võivad aga halvemal juhul samuti levida mitmed nakkused ja bakterid, teiste seas MRSA «superbakter» ja kolibakter.

Kohvimasin. Sinna võib sigineda hallitus ning samuti pesitseda seal hingamisteede viirusi tekitavad bakterid. Eelista kohvi juua siiski hotelli hommikusöögilauas asuvast masinast, mida puhastatakse ilmselt sagedamini.

Jää-ämber. Tõsiasi on see, et isegi seal võib pesitseda hulgaliselt baktereid, nende hulgas noroviiruse levitajaid. See pärineb suure tõenäosusega külastajatelt, kes pohmellis peaga ämbrit oksendamiseks kasutavad (ja seda tõepoolest juhtub).

Uksekaart/võti. Seda on enne sind kasutanud lugematu arv teisi külalisi ning kellelegi pole teada, kas nad hoidsid seda oma räpases taskus, käekotis või mujal. Uksekaart ja võtmed on bakterite hulga poolest peaaegu samalaadsed rahaga, mida katsuvad ja vahetavad paljud inimesed.

Diivan ja tugitoolid. Palja silmaga pole sinna jäetud kehavedelikud alati nähtavad, kuid see ei tähenda, et neid seal poleks.

Vaip. Vaipade pesemine võtab eelkõige suures hotellis meeletu aja ning tõenäoliselt ei tehta seda väga tihti. Küll aga armastavad sinna koguneda igasugu bakterid. Seepärast pole mõistlik käia vaibal paljajalu ega lasta lastel seal mängida.