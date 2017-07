Marjaõudus Venemaal: mees suri maasikaid süües, pere reanimatsioonis

60-aastane perepea, tema 57-aastane naine ja 30-aastane poeg kaebasid halva enesetunde pärast, kui olid söönud päev varem kohalikult turult ostetud maasikaid ja kirsse, vahendab venekeelne Postimees portaali MK.ru. Kiirabi saabudes oli majaperemees juba surnud. Tema pere viidi intensiivravi osakonda.

Ema ja poeg ei saa tervislikel põhjustel veel praegugi suhelda. «Uurime, mis täpselt selle mürgistuse põhjustas,» sõnas uurimiskomitee pressiesindaja Jelena Fokina.

Samal ajal levivad linnas kuuldused, et kohalike elanike sekka on vimasel ajal ilmunud palju maasikakasvatajaid. Asi seisneb selles, et kannatanud olid rääkinud kiirabi- ja meditsiinitöötajatele ühte ja sama juttu: sellel õnnetul hommikul jõudsid kannatanud süüa vaid mõned marjad.

«Äkksurm mürgitatud marjade tõttu - see on täiesti ebareaalne fakt,» rääkis toksikoloog-radioloog Aleksandr Grebenjuk.

«Surmava annuse saamiseks tuleks süüa vähemalt kaks kilogrammi nitraatidega pritsitud marju,» selgitas gastroenteroloog-hepatoloog David Matevosov. «Võin ainult oletada, et südametunnistuseta aednik ei kannatanud oma maasikaid müügiks korjates ära oodata marjadele pritsitud kemikaalide toimimiseks ettenähtud aega. Tavaliselt väljuvad kemikaalid viljast alles nädala või kahe möödudes pärast pihustamist. Sel ajal ei tohi maasikad, nagu ka iga teist​​puuvilja või marja üldse süüa.»

Kõnealuste maasikate ja maguskirsside kohta tehtud toksikoloogilised uuringud valmivad 21 päeva pärast. Seni saavad kohalikud elanikud üksnes mõistatada, kuidas võisid küpsed marjad jalust niita kolm täiskasvanud inimest.