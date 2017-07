Näpuvurr sai külge kulla ja kalliskivid

Venemaa juveelifirma Caviar lõi kollektsiooni ka lastele mõeldes ning iga toodet iseloomustab väga kopsakas hind, vahendab The Sun. Tõenäoliselt maailma kalleim ja luksuslikum fidget spinner ehk näpuvurr pandi müüki ligi 14 800 euro eest. Tegu on piiratud koguses valmistatava tootega, mille osi katab puhas kuld.

Kalliskividega fidget spinner. / The Sun/CEN

Lisaks leidub kollektsioonis ka toode Caviar Spinner Diamonds, millele on lisatud hinnalisi kalliskive. Praegu on see soodushinnaga müügis 99 000 rubla ehk ligi 1500 euro eest. 220 euroga saab endale soetada ka samalaadse luksusliku vurri, mida kaunistavad Venemaa lipuvärvid.

Caviar on valmistanud ka spetsiaalseid käekelli Putini sünnipäevaks ning samalaadseid iPhone ümbriseid.