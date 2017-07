Tarbijakaitseamet käskis Elisal lõpetada alusetu tasu nõudmine

Tarbijakaitseameti poole pöördus viimasel ajal sageli inimesi Elisa rahalise nõude (13,9 eurot) osas, mida küsiti neilt siis, kui nad soovisid telefonitsi sõlmitud lepingust taganeda. Ameti hinnangul on sellise tasu küsimine alusetu ning Elisa osas alustati menetlust, mille tulemusel lõpetas mobiilioperaator inimestelt sellise tasu nõudmise.

Tarbijate pöördumistest selgus, et Elisa klienditeenindajad tegid telefonitsi häid pakkumisi oma pakettidele koos soodsate nutiseadmetega. Nõusoleku andnud inimesele saadeti nutiseade koju kulleriga. Hiljem leidis nii mõnigi tarbija, et ta siiski ei soovi seda seadet ja otsustas kasutada oma õigust taganeda sidevahendi abil sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul. Seejärel tabas neid halb üllatus, kui selgus, et nii tehes küsib Elisa selle eest 13,9 eurot.

Seadus aga ütleb, et pole õigustatud igasugused lepingutingimused või kokkulepoed, mis raskendavad taganemisõiguse kasutamist ning millega taganemine seotakse käsiraha või leppetrahvi maksmisega. Ettevõtja võib lepingust taganemise korral raha nõuda vaid siis, kui tagastatava seadme olukord on halvenenud ja väärtus vähenenud.

Tarbija ei pea maksma asja tagastamise eest, kui ettevõtja ei ole teda sellest eelnevalt teavitanud. Seetõttu soovitab amet alati olla ise tähelepanelik ning tutvuda lepingu üldtingimustega. Veel tuleb märkida, et ettevõtja põhjendamatud ning ilma otseste kulutusteta nõuded on alusetud.

Elisa selgituste kohaselt oli selle nõude näol tegu asja kättetoimetamisega seotud kuluga. See läheb aga vastuollu sidevahendi abil sõlmitud lepingu regulatsiooniga.

Tarbijakaitseamet kohustas Elisat viima oma tegevus seadusega vastavusse. Menetluse tulemusel kinnitas Elisa ametile, et lõpetab tarbijatelt kullerteenuse tasu küsimise summas 13,9 eurot ja eemaldas lepingutingimustest info, mille kohaselt on tarbijal kohustus seadme tagastamisel tasuda hüvitist.

Tarbijakaitseamet on võtnud sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise korral nõutavad tasud kõrgendatud tähelepanu alla.