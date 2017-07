Kuus mängusaladust seitsmekordselt lotovõitjalt

Lustig annab oma raamatus «Learn how to increase your chances of winning the lottery» (Õpi, kuidas suurendada oma võimalusi lotovõiduks – toim) nõu, et lotot tuleks mängida strateegiliselt ning unustada tuleks näiteks tavapäraste õnnenumbrite kasutamine. Ta avaldab kuus viga, mida lotomängijad sageli teevad, kuid peaksid neid hoopis vältima, vahendab Real Simple.

Jäta õnn mängust välja. Lustigi arvates pole õnnel lotomänguga eriti pistmist, vaid reaalne võit on pigem juhuslik. Õnn aitab samuti neid, kes on mistahes mängus juba vilunud, ent loto pole päris selline mäng, kus oleks oluliselt kogemust vaja ning kus see võidule kaasa aitaks.

Ära osta kiirlotot. Kiirloto pileti on koostanud arvutisüsteem, mis on sinna ka numbrid või tähised valinud. Seega ei ole ostjal võimalust ise numbreid valida ega oma võiduvõimalustesse sekkuda.

Unusta sünnipäevad. Kui lotopileti numbreid on võimalik ise valida, siis kipuvad inimesed seda täitma sünnipäevade, pulma-aastapäevade ning teiste märgiliste kuupäevade ja numbritega. See teguviis võib aga võiduvõimalust hoopis kahandada. Kuna kalendrikuus on kuni 31 päeva, ent lotopiletil on enamasti numbreid tunduvalt rohkem, valitakse enne ära numbrid 1–31 ja unustatakse peaaegu kõik ülejäänud. Lustig soovitab numbreid valides jätta ruumi ka numbritele, mis on suuremad kui 31.

Ära muuda numbreid. Kui oled ühe kombinatsiooni välja valinud, siis jäägi selle juurde, kuniks õnn naeratab. Kindlasti ära vali numbreid mõne varasema võidupileti järgi, sest on peaaegu võimatu, et kunagised võidunumbrid uuesti võidavad. Valitud numbreid mitte muutes aga iga kord võiduvõimalus pigem suureneb.

Ära lange spämmi ohvriks. See ei puutu otseselt loto mängimisse, ent hoia kindlasti eemale igasugustest kirjadest ja telefonikõnedest, mis teatavad sulle suurvõidust ning paluvad esmalt neile natuke raha saata. Selleks, et võita, pead olema ka selleks oma panuse andnud.

Ära usu lotoneedust. Nii mõnigi lotovõitja on raha ülikiiresti ära raisanud ja isegi võlgadesse jäänud. See ei tähenda aga, et tegu oleks võitjate needusega, vaid pigem nende suutmatusega raha hoida ja oskuslikult kasutada. Lustig soovitab võidurahaga esmalt tasuda kõik laenud, et nendega poleks mõnda aega muret. Paha ei teeks ka suhtlemine finantsnõustaja või pangaga, kes aitavad luua korraliku finantsplaani. Alles seejärel tasuks süllekukkunud raha lõbutsemiseks kasutada, ent ka sellega mitte väga hoogu minna.