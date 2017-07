Viis mobiiliäppi, mis aitavad produktiivsust tõsta

Insider kogus kokku produktiivsuse rakendused, mis on 2017. aastal olnud tarbijate seas populaarsed ja mille hinded on App Store’is ja Google plays vähemalt neli tärni või kõrgemad. Tegemist on küll ingliskeelsete rakendustega, kuid need on piisavalt lihtsad kesktasemel inglise keele valdajale.

Strides - aitab kasutajal jälgida oma eesmärkide täitmist ja luua paremaid harjumusi. Rakendus laseb valida neli teemat, mida ta seejärel jälgima hakkab. Esimeseks on «target» ehk eesmärk, kuhu saate kirja panna oma eesmärgi ning kuupäeva, mis ajaks soovite selle täita. Teiseks on «habit» ehk harjumus ning sinna tuleks kirjutada harjumus, millest soovite lahti saada või hoopis mõni hea harjumus, mille sooviksite omandada. «Average» ehk keskmine jälgib kasutaja tavalist ajakasutust ning «milestone» ehk verstapost aitab järge pidada pikemal eesmärgil, mis koosneb mitmest oluliselt sammust. Äpp saadab kasutajale märguandeid ja statistikat ning peaks motiveerima inimesi oma eesmärkidest kinni pidama.

Evernote’i Scannable - muudab kasutaja mobiiltelefoni skanneriks. Digitaalne märkmik võimaldab fotosid, veebilehti ja märkmeid salvestada ning telefonikaamera abil dokumentidena mobiiltelefoni skannida.

Tide - aitab kasutajatel kergemini tööle keskenduda. Tide kasutab Pomodoro-tehnikat, mis on populaarne produktiivsuse nipp. Rakendus töötab taimerina, mis laseb sul lühikeste tõhusate intervallidena tööd teha. Juhul kui loodusehääled aitavad sul rohkem keskenduda, pakub rakendus neid sulle taustaheliks.

Outlook - Microsofti e-posti rakendus on nutikas e-postkast, mis näitab kasutajale esmalt kõige tähtsamaid kirju. Mida rohkem rakendust kasutada, seda täpsemaks see muutub. Outlook sobib kokku ka teiste Microsoft Office’i rakendustega.

Todoist - kasulik rakendus, mis aitab kasutajal kirjapandud ülesandeid paremini organiseerida, prioritiseerida ja õigeaegselt täita. Äpp sisaldab nutikat ajakava, mis soovitab kasutajale parimat aega määratud ülesannete täitmiseks.