Kaheksa petuskeemi, millest Euroopas reisides hoiduda

USA kindlustusfirma AIG avalikustas kaheksa pettust, mille õnge Euroopas kõige rohkem turiste läheb.

Kummide läbi torkamine – Nn kiirtee piraadid on iseloomulikud eriti Itaaliale. Vargad torkavad märkamatult turistide sõiduki kummid läbi ja järgnevad neile, kuni ohvrid märkavad, et nende autokummid on tühjad. Seejärel pakuvad petturid enda abi ja varastavad samal ajal turistide väärtasjad.

Petitsioonid – väikesed lapsed pöörduvad turistide poole petitsioonidega, millega nad kedagi aidata soovivad ja selleks on neil inimeste allkirju vaja. Pärast allkirja saamist paluvad lapsed annetusi. Tegelikult muidugi petitsiooni ei eksisteeri ja annetatud raha jääb sulidele. Selline petuskeem on kõige rohkem levinud Prantsusmaal.

Riiki sisenemistasu – Näiteks Hispaania ja Gibraltari piiripunktides tegutsevad petturid, kes peatavad autosid, näitavad valedokumenti ja küsivad Gibraltarile sisenemise eest raha. Sellist sisenemistasu siiski olemas ei ole.

Võltspolitseinikud – Eelkõige Tšehhis tegutsevad petturid pakuvad turistidele midagi illegaalset, mille peale reageerivad lähedal seisvad politseinike riietes petturid, kes soovivad turistide passi ja rahakotti näha. Seejärel varastavad võltspolitseinikud turistide rahakoti.

Võltsitud raha – Ungari nn taksojuhid ning tänavatel tegutsevad rahavahetajad annavad turistidele tagastusrahana kasutamiskõlbmatuid rahatähti.

Tähelepanu kõrvale juhtimine – Hollandis tasub avalikes kohtades einestades tähelepanelik olla, sest petturid tõmbavad kohvikutes istuvate inimeste tähelepanu midagi müüa proovides kõrvale, samal ajal kui teised petturid tegelevad nende väärtasjade varastamisega.

Ebareaalselt kallid arved – Teatud baarides ja restoranides ning eelkõige härrasmeeste klubides Horvaatias lisatakse turistide arvele väljamõeldud lisatasusid. Juhul kui klient keeldub maksmast või ütleb, et tal ei ole raha, ähvardatakse teda ja minnakse koos temaga lähima pangaautomaadi juurde. Selleks, et sellistest kohtadest hoiduda, tasuks vältida taksojuhtide poolt soovitatavaid asutusi, sest tihtipeale on ka nemad pettuse osalised.

Piraattaksojuhid – Poolas tasub taksojuhtidesse ettevaatlikusega suhtuda. Piraattaksojuhid varitsevad pahaaimamatuid turiste populaarsete vaatamisväärsuste ja lennujaama juures ning valetavad sõidu lõppedes, et nende taksomeeter on katki ja küsivad tavapärasest tunduvalt kõrgemat hinda.