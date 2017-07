Mitmed postkontorid pannakse töötajate puhkuse ajaks ajutiselt kinni

«Ma ei saagi aru, kas see ajab naerma või nutma,» ütles Vormsi vallasekretär Valvi Sarapuu Lääne Elule.

Vormsi postkontor on töötaja puhkuse tõttu suletud 22. juunist kuni selle nädala lõpuni. Lisaks Haapsalust Ehte tänavalt saadetud pakile, millele tuli Nurme tänaval asuvasse postkontorisse järele minna, on Vormsi vallavalitsusel probleem ka ametlike kirjade saatmisega. Seepärast tuli enam kui 20 ametliku kirja saatmiseks Haapsallu tulla, sest saarelt ei saanud marke osta. Nii pandi kirjad ümbrikusse ja otsiti inimene, kes Haapsallu läks, margid ostis ja kirjad posti pani.

«See pole mitte ainult Vormsil nii, vaid kõikides maakohtades, kus veel postkontorid säilinud on,» tõdes Sarapuu.

Juulis on puhkuste tõttu suletud mitmed teisedki postkontorid - kui Vormsi oma oli kinni kaks ja pool nädalat, siis Paliveres ja Taeblas on postipunkt suletud kaks kuud, Nõval suure osa juulist ja peaaegu poole augustist.

Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv ütles, et puhkavatele töötajatele on asendajaid püütud leida, kuid see pole õnnestunud. «Väikeste piirkondade puhul on üsna levinud, et asendajaid pole võtta,» ütles Kaiv. Ta lisas, et Omniva annab endast parima, et ühes piirkonnas kõik postiasutused korraga kinni poleks, kuid partneritele seda ettekirjutusena anda ei saa.

