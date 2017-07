Koidab kukeseeneaeg

«Esimene kord olid nad hästi väikesed, aga nüüd juba täitsa korjatavad. Vahepeal on vihma ka tulnud, seega ilmselt on seened veel suuremaks kasvanud,» rääkis Tõnu Meie Maale.

Seeneteadlane Vello Liiv teadis küll, et juba nädalapäevad tagasi müüdi Tallinna turgudel kukeseeni, ent Tõnu vägev seenesaak tuli temalegi üllatusena.

«Kohati on Saaremaal hetkel veel kuiv. Seal, kus on niiskust, seened ka kasvavad. Nädala-kahe pärast on nad juba normaalse suurusega,» seletas Liiv.

Ta lisas, et peamine kukeseente tärkamise aeg on juulis, ent mõnikord võib soojal talvel värsket kraami saada veel jaanuariski.