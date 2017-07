Ka sorteerimata prügi võib põhjustada tööõnnetuse

Tööelu portaali rubriik «Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda» võtab vaatluse alla ühe reaalses elus juhtunud tööõnnetuse, mida analüüsib tööinspektsiooni spetsialist.

Mis juhtus

Töötaja pani täis prügikotti prügikonteinerisse. Prügikotis oli klaasikild, mis tuli tõstmise ajal kotist läbi ja vigastas töötaja kätt. Töötajal olid prügikoti teisaldamise ajal käes tavalised töökindad. Tal oli kätte lõikamise tagajärjel vasakus labakäes haav ja ta viibis vigastuse tõttu töövõimetuslehel 18 päeva.

Miks juhtus

Selle tööõnnetuse põhjuseks on teise töötaja poolt ohutusnõuete rikkumine. Ettevõttes on olemas juhend prügi sorteerimise kohta ja tulenevalt prügi sorteerimise korrast on olemas ka eraldi konteinerid klaasi jaoks. Õnnetus juhtus sellepärast, et kaastöötaja oli pannud klaasi valesse konteinerisse.

Õnnetus, mis tõi töötajale kaasa üsna pika töövõimetuse, oleks olnud väga lihtsalt ärahoitav, kui kõik töötajad järgiksid reegleid. Kui töötaja oma tegevusi hoolikalt läbi ei mõtle ja kehtestatud reegleid ei järgi, võib tema ise või kolleeg viga saada.

Samalaadsete õnnetuste vältimiseks viis tööandja läbi täiendjuhendamise jäätmete sorteerimise ja selle olulisuse kohta. Lisameetmena väljastatakse töötajatele prügikottide käitlemiseks lõikekindlad kindad.