Lennuraja ehitustööd võivad öist lennuliiklust segada oktoobrini

«Frankfurdi lend ei saanud algselt pikse tõttu lennata ja siis ei võtnud Tallinna lennujaam enam seda vastu. Kaua nad Tallinna lennujaamas neid öiseid rajatöid teevad, kõigil on juba seiklusi rääkida - kellel öö Frankfurdis ning kellel suurepärane maandumine Tartu lennujaamal,» kirjutas toimetusele lugeja.

Tallinna Lennujaama kommunikatsioonijuhi Priit Koffi sõnul on lennuraja ehitustööde tõttu tänavu mujale suundunud kokku kolm lendu - Stockholmi ja Brüsseli lennud Tartusse ja üks Smartlynxi charter Riiga. Tühistatud on kolm lendu, kõik Lufthansa omad, sealhulgas eilne Frankfurti lend.

«Eilse lennu tühistamise põhjusena on Lufthansa ametlikult teavitanud meid ilmaoludest, mitte raja sulgemisest tingituna. Lufthansa hilinemine oli juba sedavõrd tõsine, et ei olnud mingit võimalust lendu ära oodata - eeldatav väljumisaeg Frankfurdist oli raja sulgemise ajast hilisem, nii ei oleks jõutud rajatöödega hommikuste väljalendude ajaks valmis,» selgitas Koff.

Eile suleti lennurada kell 00.35 ja avati hommikul kell 5.55. Esimesed lennud väljusid kell 6.00 (Rhodos, Riia ja Helsingi).

Tänavused lennuradade ehitustööd algasid aprillis ja kestavad oktoobri alguseni. Rada on avatud täies ulatuses ööl vastu kolmapäeva ning vastu laupäeva. Teistel öödel on rada liiklusele suletud vahemikus kella 00.30 kuni 6.00. See tähendab, et kui lennud peaksid hilinema ning oletatav saabumine oleks pärast kella 00.30, on nad sunnitud mujale suunduma.

Lende, mis saabuvad hilisõhtul, on üsna mitmeid, nende seas kell 00.00 saabuv Riia, 00.05 Viini, 00.10 Stockholmi, 00.20 saabuvad Kopenhaageni ja Helsingi lennud.

Ehitustööde käigus vahetakse lennuraja keskmises osas välja rajakate, tõstetakse ümber lennuraja tuled ning muudetakse markeeringuid.