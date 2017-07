Loe: need on rikkurite 20 levinumat hobi

Uuringufirma Wealth-X vaatles oma raportis rikaste inimeste (vara üle 30 miljoni dollari) hobisid ja meelistegevusi, vahendab Independent. Populaarseimaks neist osutus heategevus, mida nimetavad oma hobiks lausa pooled rikkuritest. Mõneti ei ole see suur uudis, sest neil lihtsalt on võimalus sinna rohkem panustada kui teistel, samas on ajaga kasvanud ka heategevusürituste populaarsus.

Veel eristusid just sportlikud hobid, nende seas nii tennis, golf, jalgpall kui ka suusatamine, samas on oma osa ka kaunitel kunstidel ja kõrgmoel.

Wealth-X teeb ülevaate, mitu protsenti miljonäridest tegeleb järgmiste hobide ja tegevustega.

20. Suusatamine (7,7 protsenti)

19. Käekellade kogumine (7,7 protsenti)

18. Kalastamine (7,8 protsenti)

17. Ehted (8,1 protsenti)

16. Jahil käimine (8,8 protsenti)

15. Väljas einestamine (10,9 protsenti)

14. Golf (11 protsenti)

13. Kultuurisündmuste väisamine (12,1 protsenti)

12. Lugemine (12,3 protsenti)

11. Jalgpall (13,1 protsenti)

10. Väärisesemete kogumine (14,1 protsenti)

9. Uhked autod (14,5 protsenti)

8. (Tervise)sport (14,8 protsenti)

7. Paadisõit (14,9 protsenti)

6. Veinid ja kange alkohol (15,9 protsenti)

5. Poliitika (22,2 protsenti)

4. Mood (25,2 protsenti)

3. Kunst (28,7 protsenti)

2. Reisimine (31 protsenti)

1. Heategevus (56,3 protsenti)