Turu-uudised: kodumaine toodang hilineb ja on kallim kui tavaliselt

«Saak hilineb ja palju on külmakahjustusi. Põllumeestel on raske aasta,» tõdes Pärnumaalt Tallinnasse turule saadusi müüma tulnud Indrek, kes on kohalike talunikega juba 40 aastat koostööd teinud.

Ka teised müüjad nõustusid, et ilm pole sel aastal talunikele armu andnud ja pidev sadu ning madalad öised temperatuurid on saagile halvasti mõjunud. Nadja Rapla Köögivilja pereärist ütles, et kapsas on mõnel talunikul juba läbi, kurk mädaneb põllul ära ja porgandisaak on kesine.

Klientide puuduse üle siiski kurta ei saa. Nadja sõnul eelistavad kliendid eestimaist ja vaatamata tänavusele kõrgele hinnale on lett tavaliselt keskpäevaks juba tühi. Kõige kuumem kaup pidavat endiselt olema Eesti maasikas.

Kohaliku toodangu valik on lai, Tallinna turgudelt võib leida nii Eesti lillkapsast, punapeeti, herneid, nuikapsast, kukeseeni, salatit kui ka esimesi metsmaasikaid ja metsmurakaid. Tõsi, viimast saab praegu vaid Nõmme turult. Vaarikasõpradel tuleb veel natuke kannatust varuda, sest praegu on turgudel pakutavad vaarikad enamjaolt pärit Poolast ja Leedust. Balti jaama turul andis aga Indrek Võrumaalt lootust, et vaarikad peaksid umbes kolme nädala pärast juba müüki tulema, praegu olla need veel liiga väikesed.

Võrreldes eelmise nädalaga on hinnad turgudel langenud ja eestimaist toodangut on märgatavalt rohkem. Kui eelmisel nädalal oli soodsaima kodumaise värske kartuli kilohind 2,20 eurot, siis sel nädalal on soodsaim kilohind 1,20 eurot. Maasika kilohind on langenud seitsme euro pealt viie peale ja värske kurgi saab kätte 1,90 euro eest, eelmisel nädalal tuli kurgi eest maksta 2,60 eurot.

Kuigi klientidele teeb maasika kilohinna langus heameelt, väljendasid nii mõnedki maasikamüüjad selle peale nördimust – kui üks müüja hakkab turul hindu langetama, peavad ka teised konkurentsis püsimiseks talle järgnema. Indrek Võrumaalt nentis, et kahju on vaadata, kuidas tootjad juba maasika hindu langetavad, sest tööd ja vaeva on kasvatamisega palju nähtud ja nii ei tasuvat see kõik ära. Ta lisas, et nemad plaanivad oma hindu veel vanaviisi hoida.

Eestimaise kauba hinnad erinevad suurematel Tallinna turgudel sõltuvalt saadusest paarikümne sendi kuni paari euro võrra. Näiteks on kapsa kilohind nii Balti jaama, Nõmme kui ka keskturul 1,50 eurot ja soodsaim maasika kilohind jääb ühtlaselt viie euro kanti.

Soodsaimate kukeseente ostmiseks tasub minna Nõmme turule, sest kilo seeni maksab seal 16 eurot, Balti jaamas ja keskturul on kilohind 20 eurot. Lisaks leiab Nõmme turult odavaima kilohinnaga tomati ja kurgi, parima hinnaga värske kartuli saab aga Balti jaama turult.

Suurim hinnaerinevus on herneste puhul. Soodsaim herne kilohind on neli eurot, kuid siis tuleb kliendil leppida veel väikeste ja noorte hernekaunadega. Kõige kallim herne kilohind on üheksa eurot ning selle eest saab juba suuri ja küpseid kaunu.