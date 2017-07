Tasub teada: kes peab lasterikka pere toetust ise taotlema

«Kui perele juba makstakse lapsetoetust vähemalt kolme lapse eest, siis eraldi taotlust lasterikka pere toetuse saamiseks pole vaja esitada. Raha kantakse automaatselt sellele vanemale, kellele seni on laekunud igakuine lapsetoetus,» rääkis sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Merlin Loorits.

Kui perre sünnib kolmas laps peale 1. juulit, siis on vaja esitada vastsündinu eest vaid perehüvitise taotlus ja märkida, et soovitakse taotleda ka lasterikka pere toetust.

Riik hakkas alates 1. juulist maksma toetust lasterikastele peredele. Seda toetust saab üks vanem, eestkostja, hooldaja, last kasvatava vanema abikaasa või last kasvatav isik, kellel on lapse vanemaga ühine laps ning kelle peres kasvab vähemalt kolm lapsetoetust saavat last.

Perele, kus kasvab kolm kuni kuus last, makstakse 300 eurot ning perele, kus kasvab seitse ja rohkem last, makstakse 400 eurot kuus lisaks kehtivale lapsetoetusele. Kahe toetuse peale kokku saab näiteks 3 lapsega pere 1. juulist 500 eurot kuus ja 7 lapsega pere saab igakuiselt 1000 eurot.

Sotsiaalkindlustusamet tegi täna lasterikka pere toetuse väljamaksed juulikuu eest 17 847 perele summas 5,4 miljonit eurot. Kolme- kuni kuuelapselisi peresid oli toetuse saajate hulgas 17 727 ning seitset või enamat last kasvatavat pere oli 120.

Lasterikka pere toetust makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni või lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni.

Lisainfot lasterikka pere toetuse kohta sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või infotelefonidelt 776 2754, 640 8135, 327 8399 ja 489 0324.