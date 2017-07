Loe, kui tihti lähevad toidupoodidest ostukärud kaduma

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats tõdes, et ostukärude «jalutamaminek» on ilmselt iga poe argipäev, kuid samas mitte väga suur probleem.

«Enim valmistas see meile peavalu hetkel remondis olevas Norde Rimi kaupluses. Sealsete klientide hulgas on palju laevaga Soome sõitvaid inimesi ning nii on suur osa Rimi kärusid Tallinna, aga ka Helsingi sadamas. Meieni on jõudnud infot, et osa neist pidi ka sadamas mere põhjas olema,» kirjeldas ta.

Kokku läheb Batsi väitel aastas kaduma ligi paarsada käru, neist enamik just Norde Rimist. Ostukärude ja korvide valikut täiendatakse jooksvalt vastavalt vajadusele.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles, et suuremates keskustes on kärude kadumine väga harv, pigem juhtub seda magalarajoonides, kus lapsed kärudega mängivad ja unustavad need majade vahele. Ka Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik sõnas, et kärude kadumine pole sage probleem. «Kindlasti leidub pahatahtlikke kliente, kes soovivad koos käruga minema jalutada, kuid teeme omaltpoolt kõik selleks, et selliseid juhtumeid ei esineks,» lisas ta.

Teistest eristub mõnel määral Maxima, kus ostukäru saab kätte sinna münti sisestades. Seetõttu on Maxima operatsioonidirektori Marko Põdra sõnul kärude kadu minimaalne, kuna mündi tõttu toob klient üldjuhul kasutatud ostukäru tagasi.

Prisma Peremarketi kliendisuhete juht Piret Lankots lisas samuti, et kärude kadumine pole suur probleem ning need kärud, millega on poe alast kaugemale sõidetud, toob turvamees tagasi. «Igal aastal soetame uusi pigem loomuliku kulumise tõttu,» ütles ta.