Loe, mida teevad kauplused lastesõbralikuma poekeskkonna tagamiseks

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats ütles, et Rimi 15 suuremas hüpermarketis on peredele mõeldes ostukärud suuremas valikus kui väikepoodides. Valida saab ka beebitooliga või väikese lastekäru.

«Oma hoonete puhul saame kujundada parklaid vastavalt soovidele – nii on näiteks Haabersti Rimi parklas olemas pereparkimiskohad. Rendipinnal olles me parkla kujundamisel oluliselt kaasa rääkida ei saa,» lisas ta. Veel püüab Rimi tervisekampaaniate abil rõhku panna lastele ja noortele, julgustades neid tervislikumalt toituma. Samuti pakutakse aeg-ajalt kauplustes lastele tasuta puuvilju.

Maksimarketi kauplustest võivad lastega pered leida autodega ostukärud, samuti väiksemad lastekärud. «Suurepärast tagasisidet oleme saanud Coopi Nutikassadele, sest pultidega süsteem pakub lastele tegevust kaupa skaneerides ning iseteeninduskassad pakuvad lastele võimalust ise kassapidajat mängida,» lisas Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido. Nutikassasid leidub ka nii Maksimarketi kauplustes kui ka mitmes Konsumis.

Maxima operatsioonidirektor Marko Põder sõnas, et peredele kõige tähtsamateks aspektideks peavad nad kaupluste ligipääsetavust, müügisaali avarust ja kaupade kättesaadavust. Ligipääsetavuse nimel on nad silmas pidanud, et poodi pääseks turvaliselt nii jala, ühistranspordi kui ka autoga, ning et autoga tulles saaks parkida sissepääsu läheduses laiemal parkimiskohal.

«Mõistes, kuivõrd oluline on lastega perele kiire ja turvaline müügisaalis liikumine, tagame aina paremini, et väljapanekute vahelt pääseks rahulikult liikuma kas või mitmikute lapsevankriga ja ostude sooritamisse oleks võimalik kaasata ka last, näiteks andes talle eraldi väiksema ostukorvi. Selleks, et ostude tegemine oleks ka laste endi jaoks lihtne, oleme püüdnud jälgida kaupade väljapanekul, et neid saaks kergesti ja turvaliselt kätte,» kirjeldas Põder.

2015. aasta veebruaris käivitati ka Maxima veebipood, kus täna moodustavadki suure osa klientidest just lastega pered – «eelkõige nende huvidest ja ootustest lähtume e-poe kaubavaliku ja teenuste uuendamisel,» lisas Põder.

Prisma Peremarketi regioonijuhi Maarja Jüriöö sõnul on nad kauplustes teinud sujuvama poeskäigu tagamiseks palju muudatusi. «Neist üks esimesi oli tasuta puuviljade pakkumine lastele. Kõikide Prismade sissepääsude lähistel on korvid pestud puuviljadega, kust lapsed saavad endale sobiva puuvilja valida,» rääkis ta. See ettevõtmine on saanud palju head tagasisidet ning tänavu on Prismades lastele jagatud ligi 50 tonni tasuta puuvilju.

Laste huvi köitmiseks on nüüdsest Prismades karussellid, samuti lastekassad, kus lapsed saavad tänu väikesele trepile olla abiks kaupade lindile ja kotti ladumisel ning kus on ka tegevusseinad. Hiljuti paigaldati lastekassadesse ka sildid, mis paluvad lastega pered selles kassas eelisjärjekorras ette lasta.

Veel on paljude poodide juures veidi laiemad pereparkimiskohad, kauplustes aga autokärud ja väikesed kärud. «Püüame eristuda sellega, et meil on igas poes olemas ka kärud mitmelapselistele peredele. Lisaks on Prisma üks väheseid poode, kus mahub liikuma mitte ainult tavalise vankriga, vaid ka mitmikute käruga,» kirjeldas Jüriöö.

Laiemate parkimiskohtade probleemi on käsile võtnud ka Selver, mille kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik ütles, et suve alguses alustati parklate uuenduse projektiga ning uued, 2,7 meetri laiused ehk 20 sentimeetrit laiemad parkimiskohad on nüüd Pirita, Pelgulinna ja Tähesaju Selveris.

Pereparkimiskohad on poe sissepääsu lähedal ning mõeldud neile, kellel on vaja lapsi turvaliseks autosse istumiseks või sealt väljumiseks abistada. «Ennekõike võiks need parkimiskohad olla turvahälliga või turvatooli kasutavate lastega klientidele. Seni on need pälvinud klientide heakskiitu ning mõtleme nende rajamisele ka teistesse kauplustesse,» lisas Vaserik. Samuti on kõikides Selverites eraldi ostukärud, millesse saab väikelapse istuma panna.