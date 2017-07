Tuntud jäätisebränd astus geide kaitseks välja

See ei ole esimene kord, kui ettevõte on otsustanud poliitilistes küsimustes kaasa rääkida, vahendab World Economic Forum. Näiteks on nad kasutanud nutikaid jäätise nimetusi, et teha avaldusi rahapoliitika, «Black Lives Matter» liikumise, kliimamuutuse ja paljude teiste teemade kohta.

«Me julgustame enda fänne ühendust võtma parlamendiliikmetega, et neile öelda: kätte on jõudnud aeg muuta samasooliste abielud legaalseks!» teatas ettevõte oma avalduses. «Armastus tuleb kõigis maitsetes!» lisasid nad.

Küsimusele, miks Ben & Jerry's on otsustanud astuda sellise sammu Austraalias, mitte aga teistes riikides, kus geiabielud on keelatud, väitis firma, et selliseid algatusi alustatakse piirkondlikult.

«Meie piirkonnad töötavad teatud määral iseseisvalt ja valivad missioonikampaaniateks enda piirkonnas levivad sotsiaalsed probleemid,» ütles pressiesindaja. «Austraalia otsustas keskenduda abielu õiglusele, mis on kooskõlas meie ettevõtte väärtustega,» lisas ta.