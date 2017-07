Traditsiooniliste pagaritoodete nõudlus kahaneb

Kui suurim langeja oli traditsiooniliste pagaritoodete sektor, siis kõrge lisandväärtustega pagaritoodete turg on kasvukursil.

Enim kahanes rukkileibade rahaline turuosa (-12 protsenti) ja langust näitas ka peenleiva (-10 protsenti) ning traditsioonilise valge saia müük (-6 protsenti). Samal ajal oli aastakäik edukas kõrge lisandväärtusega pagaritoodetele, kus kasvas nii lisandväärtusega nisutoodete (+13 protsenti), valge saia (+8 protsenti), kui ka tumedate leibade turuosa (+4 protsenti).

«Tarbimistrendide uusi voole saab põhjendada mitmeti. Teatud turuosade mahu vähenemise taga on kindlasti elanikkonna pidev vähenemine, samal ajal on ka tarbimisharjumused väga dünaamilised - väikeste leibkondade ja üksi elavate inimeste hulk suureneb, tugev suunanäitaja on tervislik toitumine ja lisandväärtusega tooted. See on megatrend nii meie äris kui ka teistes toidutööstustes ning kajastub selgelt ka ostuvalikutes,» lausus Fazer Eesti müügidirektor Rain Palmiste.

Eestimaalased on kogu Baltikumis tervisetoodete lembuses juhtpositsioonil, kuivõrd lisandväärtustega pagaritooted moodustavad kogu pagariturust 54 protsenti.