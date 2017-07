TS Laevad: suvel võiks saartele reisida e-piletiga

„Praegune praktika näitab, et vähem kui pooled piletid ostetakse e-kanalite kaudu. Sagedased on olukorrad, kus veel kaks päeva enne populaarsemaid päevi on kõikidele reisidele pileteid, mis teeb laevaoperaatorile teenuse planeerimise keeruliseks. Loomulikult tuleb ette ootamatuid olukordi ja kiiret sõiduvajadust, aga enamikel juhtudel on oma reise võimalik planeerida ja piletit ette osta. Niimoodi saab tagada nii endale kui ka teistele parema reisielamuse,“ ütles TS laevad juhatuse esimees Kaido Padar.

E-teenindusest ostetud pilet tagab piletil märgitud reisile eelisjärjekorras saamise ja kiirema pääsu ootealale, sest sõidukijuht ei pea kassa juures peatuma. Kui mingil põhjusel ei saa piletil märgitud ajal reisida, siis on hea teada, et ostetud e-pilet hakkab üldjärjekorras kehtima ostu hetkest ja kehtib veel 48 tundi peale soovitud reisi. Piletit on võimalik iseteeninduses muuta kuni 15 minutit enne soovitud reisi toimimist. Juhul kui muudatuse tõttu muutub pileti hind, siis tuleb vahe tasuda.

„E-pileti ost annab ka meile kui teenuse pakkujale parema ülevaate, mis üks või teine päev võib ette tuua ning võimaluse teenindust paremini planeerida, kaasata sadama-alale rohkem inimesi ning vajadusel pidada riigiga läbirääkimisi täiendavate reiside lisamiseks,“ lisab Padar.