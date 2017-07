Lugeja küsib: miks lotovõitu ei kanta automaatselt minu arvele?

Vastab AS Eesti Loto turundus- ja müügidirektor Annely Luikmel.

Eesti Loto veebikliendid saavad automaatselt oma arveldusarvele võidud summas kuni 2000 eurot. Suurema võidu saajad peavad tulema kontorisse võitu vormistama.

Terminalist pileti ostnud kliendid peavad siiski oma võitu ise terminalis kontrollima ning 650 eurost suuremate võitude korral selle elektroonselt, digiallkirjastatud avalduse alusel või Eesti Loto kontoris kohapeal vormistama, sest meil on teada vaid mängija isikukood, kuid mitte nimi või arvelduskonto number. Juhul kui 650 eurost suurem võidusumma hakkab aeguma, siis võtab Eesti Loto mängijaga rahavastikuregistri andmeid kasutades ühendust.

On olemas ka kolmas variant, kus mängija on küll Eesti Loto mängukonto omanik, kuid eelistab pileti osta kaupluse lototerminalist. Sel juhul näeb mängija terminalist ostetud piletite veel vormistamata võite ning saab need siis vastavalt Lotosse kohale tulles või digiallkirjastatud avalduse alusel vormistada.

Soome lotofirmas Veikkaus on kasutusel kliendikaart, isikutuvastus ei ole seal kohustuslik. Kliendikaardi omanikud on registreerumisel andnud lotofirmale kõik vajalikud andmed ja nõustunud tingimustega selleks, et võidud automaatselt mängija kontole üle kanda.