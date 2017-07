Turgude võrdlus: Riias on kõik soodsam!

Võrreldes Tallinna suuremaid turge Riia turuga tuleb välja, et kõik võrreldavad tooted on Riias soodsamad. Üldiselt pole hinnaerinevus suur ehk hinnad erinevad mõnekümne sendi võrra, kuid on ka märkimisväärseid erandeid.

Näiteks on Nõmme turul värske kurgi kilohinnaks 1,90 eurot, Riias on kilohind kümme senti soodsam ehk 1,80 eurot. Kilo tomatite eest tuleb Nõmme turul välja käia 3,50 eurot, Riias aga 3 eurot. Maasika kilohind jääb nii kõigil Tallinna suurematel turgudel kui Riias viie euro kanti.

Märkimisväärselt odavamad on Riias aga kukeseened ja roheline sibul. Soodsaima kilohinnaga kukeseened võib leida Tallinnas Nõmme turult 16 euroga, Riias saaks kilo kukeseeni kuus eurot soodsamalt ehk kümne euroga. Ka küüslaugu hind on Riias mitu korda soodsam, kui Nõmme turul maksab kilo küüslauku kaheksa eurot, siis Riias maksab küüslaugu kilo vaid kolm eurot.