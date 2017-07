Finantsriskid, mis ohustavad eelkõige vanureid

Mõni eakas võib raske elu või haiguse tagajärjel jõuda punkti, kus elab küll omapäi, kuid vajab siiski teiste abi. Üksi elades ja toimetades võib ta kogemata sattuda petturite või laenuandjate küüsi, mis pikemas perspektiivis võib mõjutama hakata ka sinu finantsseisu. Laenukool esitab valiku levinud stsenaariume, mille ilmnemisel tasuks selle tagamaid kohe lähemalt uurida.

Odavalt või tasuta anti

Kuna vanurid on üsna kokkuhoidlikud, võivad sooduspakkumised ja tasuta asjad neil pea mõnikord sassi ajada. Nii kulutatakse raha tarbetutele või ebakvaliteetsetele esemetele, ravimitele, raamatutele, ajakirjatellimustele jpm. Halvemal juhul võib see käitumine viia inimese pankroti äärele või ohustada tema tervist. Seepärast tee vahel juttu lähedase ostuharjumustest. Kui märkad midagi ebatavalist, siis proovi asja klaarida vestluse ja selgitamise teel. Kui inimene kaldub endale koju varuma suures koguses asju, soovitame nõu pidada spetsialistiga.

Ekstreemne säästmine

Võib-olla kardetakse, et iseenda või mõne lähedasega juhtub midagi, või soovitakse kogutud raha kasutada kodus millegi parandamiseks, kingituse tegemiseks või edasi pärandamiseks. Tulemuseks võib olla see, et hoitakse kokku toidult ja ravimitelt või jäetakse maksmata laenu-, üüri- või kommunaalarved. Mõni firma aga arvestab iga maksmata päeva eest viivist. Selle vältimiseks vestelge lähedasega säästmisviisidest, koostage koos eelarve. Püüdke leida optimaalne viis raha kõrvale panemiseks.

Oma äritegevus

Ettevõtlikkus on kiiduväärt iseloomujoon, kuid vahel tasub uurida, millega lähedane tegeleb. Käpikud, hoidised ja muu isetehtu on igati normaalne, kuid ette võib tulla ka illegaalset tegevust. Nõukogude taustaga inimesed on leidlikud, aga vahel kaasneb sellega ka paindlik suhtumine seadustesse või pole inimene lihtsalt nendega kursis. Nii või teisiti on mõistlik lähedase tegemiste vastu huvi tunda, et mitte kanda lisakulusid trahvide ja õigusabi otsimise näol.

Internetis on kõik sõbrad

Tänapäeva eakate seas on palju neid, kes kasutavad arvutit ja telefoni, kuid nad ei pruugi olla kursis kõikide internetti ja selle programme puudutavate nüanssidega. Selle tulemusena võivad nad seadmesse kogemata laadida pahavara, jagada infot veebipetturidega või teha oste ebaturvalistes veebipoodides. Tutvustage neile meetmeid enda kaitsmiseks veebis ning hoidke neid kursis viimase aja uudiste ja skeemidega. Paha ei teeks ka aeg-ajalt nende seadmeid kontrollida. Niimoodi väldite raha, vara ja identiteedi vargust.

Laen poolmuidu, käendamine

Kiirlaenukanalid, aga ka eraisikutest «laenuhaid» võivad sihtida just vanemaealisi. Mõistmata laenu tegelikku kulu ja tagasimakse tingimusi, võib vanur end kiiresti suure võlakoorma otsast leida. Teine oht on käendamine. Mõnikord hakkab heast sõbrast või naabrist hale ning ulatatakse oma abikäsi, hoomamata sellega kaasnevaid riske. Pahatihti on aga nii, et eaka laenudest saavad tema lähedaste laenud. Seega soovitame alati läbi arutada, milline on vanuri varaline seis, mida ta peaks tegema raskustesse sattudes, kelle nõule ja abile ta loota saab.

Sõbrad ja türannid

Kas tead, kellega sinu lähedane suhtleb? Vahel leidub tema tutvusringkonnas nii häid sõpru, kellega koos käiakse pangaautomaadi juures või kellele antakse ka viimane sent ära. Eriti magusa jutuga tegelased võivad teda meelitada alla kirjutama omandi, päranduse või kinkimisega seotud lepingutele. Nad ei pruugi kaitstud olla ka investeerimis- ja püramiidskeemide eest või hirmutatakse neid tegema midagi, mis ohustab nende rahalist seisu. Nii või teisiti, tundke oma lähedaste elus osalevate inimeste vastu huvi, sest muidu võite end leida vastamisi pöördumatu olukorraga.