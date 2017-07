Uudisteportaal NBC vahendab, et võltsingu tabamiseks on vaja vaid tavalist magnetit, mida tuleb hoida kuldehte kohal. Juhul kui ehe kinnitub magneti külge, on tegemist võltsinguga. Kui tegemist on aga päris kullaga, siis ehe magneti külge kinni ei jää, sest õige kuld ei ole magnetiline.