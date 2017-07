Reisil mobiilse interneti kasutusest hoidumine tõi siiski kaasa lisatasu

«Käisin Türgis reisil ning reisi ajaks lülitasin mobiilse interneti välja. Suur oli minu üllatus, kui saabunud mobiilteenuste arvel 5MB internetikasutuse eest 11,95 eurot nõuti,» kirjutas toimetusele Steve.

Mees pöördus Tele2 klienditoe poole, kust selgitati, et interneti väljalülitamisest tõesti ei piisa ning telefon võib sellegipoolest omavoliliselt «internetis käia». Seepeale uuris ta ise tausta ning sai selgust, kuidas see võimalik on.

«Kasutan reeglina 4G võrku, mis loomult on mõeldud vaid andmevahetuseks. Iga sissetuleva kõnega lülitatakse telefon 4G võrgult 3G võrgule, kõne lõppedes minnakse tagasi 4G võrku. Iga selline ümberlülitus tähendab ka väikesemahulist andmevahetust ning just selle eest ma 11,95 euro võrra targemaks saingi,» tõdes Steve ning lisas, et see teave olnuks kasulik juba enne reisi.

Tele2 pressiesindaja Hans Saarvelt nentis, et rändluses LTE ehk 4G võrku kasutades tekivad tõepoolest LTE/4G standardist tulenevalt väikesed andmesidesessioonid ka siis, kui seadmes on mobiilne andmeside välja lülitatud.

«Nimetatud sessioonide vältimiseks tuleb seadme võrgutüübi valik seadistada 3G/2G-le. See on nii Tele2 kui ka Elisa koduleheküljel kirjas,» lisas Saarvelt.