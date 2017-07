Eilne Nordica lend Amsterdamist Tallinnasse tühistati

«Nordica lend tühistati eile jälle Amsterdam-Tallinn suunal. Isiklikult pidin LOTi teeninduskassas seisma 3h väikese lapsega sabas, et saada infot, uue pileti kinnitus ja hotell. Mina sain uue pileti tänasele kella 14:00 otselennule, aga kõigil nii hästi ei läinud,» kirjeldas olukorda lugeja.

Nordica avalike suhete osakonnast kinnitati, et eilne Tallinn-Amsterdam-Tallinn lend tühistati, kuna lennukil ilmnes enne väljalendu veateade ja see vajas täiendavat tehnilist kontrolli. Eile õhtuks sai probleem lahendatud.

Nende sõnul tegeles reisijatega Tallinnas Nordica kassa ning lahendus leiti kõikidele reisijatele vastavalt nende eelistustele ja Nordica võimalustele. Amsterdamis tegeles reisijate ümber vormistamisega nende koostööpartneri Aviapartneri kassa.

Nordica vabandas osakssaanud ebamugavuste pärast. «Loodetavasti mõistavad kõik, et Nordica jaoks on ohutus esmase tähtsusega. Lennuki vea või isegi ainult selle kahtluse korral, ei lenda me kunagi,» lisasid nad.

Nordica sõnul töötavad nad pidevalt oma kvaliteedi näitajate parandamise nimel. «Näiteks juunis oli meie lendude toimumise protsent väga kõrgel 99,67% tasemel, mis tähendab, et iga kahesaja lennu kohta jäi ära vähem kui 1 lend. See on näitaja, mis on oluliselt kõrgem lennundussektori keskmistest tasemest. Samuti on meie punktuaalsuse näitajad (näiteks lennu toimumine 15 minuti täpsusega) paremad Tallinna lennujaamast lendavate lennufirmade keskmisest. See osutab, et Nordica peale võib kindel olla ning me teeme endast kõik, et edaspidi senisest veelgi stabiilsemat teenust osutada,» ütles Nordica avalike suhete osakond.