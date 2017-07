Lahja alkoholi hinnatõus kajastub poodides lähinädalail

Kuigi aktsiisitõusu mõju on veel vara hinnata, tabab suurem hoop ilmselt Läti piirile lähemal asetsevaid kauplusi, sest mida kõrgemad on hinnad Eestis, seda tõenäolisemalt võib veelgi rohkem hoogustuda piirikaubandus.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats tõdes, et alkoholiaktsiisi mõju on tõesti jõudmas kauplustesse ning suuremad lahja alkoholi hinnamuutused toimuvad Rimi kauplustes lähiajal.

«Lõunanaabrite lähistel paiknevate Rimi kaupluste alkoholimüük on languses olnud juba alates eelmise aasta detsembrist. Lahja alkoholi aktsiisi mõjust veel rääkida ei saa, aga küllap ka see oma mõju avaldab. Hetkel on näiteks Valga Rimi kaupluse alkoholimüük võrreldes aasta varasemaga poole väiksem,» tõdes Bats.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido märkis, et osa vana aktsiisimääraga kaupa on laos jätkuvalt alles, ent uus tellitav kaup jõuab nendeni juba uue aktsiisimääraga ning nende toodete puhul on ka hind selle võrra muutunud.

«Lõuna-Eestis on piirikaubandus mõjutanud kaupade müüki juba viimased poolteist aastat. Juulis muutunud aktsiisimäär on kauplustesse jõudnud osaliselt ja sedagi alles mõne päeva eest, mistõttu on veel vara hinnata, kui palju see piirikaubandusele hoogu juurde annab,» nentis ta.

Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik rääkis, et lahja alkoholi hinnad tõusevad vastavalt sellele, kuidas hankijad neid poodidele edastavad. Kuna nädalas tehakse hinnamuutusi ühe päeva jooksul, on toodete rohkuse tõttu hinnatõus pigem hajutatud. «Seega ei ole kõigi toodete hinnad veel tõusnud, kuid suuremad tootjad on oma hinnatõusud ära teinud,» lisas ta.

Ka Maxima kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets märkis, et muudatused lahja alkoholi hinnas on alles algamas – suuremaid muutusi võib oodata eeldatavasti kolme nädala pärast, kui uus aktsiisimäär on kehtinud vähemalt kuu aega. Prisma Peremarketi kategooriajuht Terje Sahk lisas, et Prismades tõsteti hindu 5. juulist, kuid hetkel on raske veel aktsiisi mõju analüüsida.