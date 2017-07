Nutikõlar kutsus peretüli ajal omatahtsi politsei

New Mexico politsei teatel sekkus nutikõlar hiljuti kodus aset leidnud peretülisse ning valis sealse hädaabinumbri 911, vahendab Engadget. Seda seepärast, et oma elukaaslast relvaga ähvardanud Eduardo Barros küsis naiselt, kas ta helistas politseisse. Nutikõlar registreeris selle küsimuse aga käsklusena politseisse helistada. Toru võtnud päästekorraldaja kuulis seepeale tüli pealt ning saatiski kohapeale nii politseinikud kui ka läbirääkijad.

Barrose elukaaslane sai sõneluse käigus kergemaid vigastusi, kuid politseinikud tõdesid, et asi võinuks palju hullemini lõppeda. Kohalik politseinik Manuel Gonzales märkis, et kõlarile edastatud käsklus aitas naise ja ka tema väikese tütre elu päästa.

See õnneliku lõpuga juhtum siiski ei tähenda, et politsei säärastesse nutiseadmetesse alati väga sõbralikult suhtuks. Lisaks pääsemisjuhtumitele on nimelt ette tulnud ka olukordi, mil nutikõlar kutsub politsei vastava käskluse peale mõnes telesaates. Sellisena on see aga politseiressursi raiskamine.