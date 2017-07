800 000 euro suurune lotovõit kukkus sülle kolme lapse isale

Eelmisel reedel võideti Eestis Eurojackpot’i 5+1 tabamusega 801 352,6 eurot, teatas Eesti Loto. Kolme mänguväljaga pliks-plaks pilet oli ostetud internetist.

Võitjaks osutus Harjumaalt pärit mees, kes tuli eile võitu vormistama koos kaasaga. Mees tegutseb haridusvaldkonnas ning tal on kolm last. Mehe sõnul hakkas ta poole aasta eest regulaarselt Eurojackpot’i mängima – enda sõnul eelkõige selleks, et toetada sporti ja kultuuri. Seda, et ta on võitnud Eesti lotoajaloo suuruselt kolmanda võidu, ei suuda mees veel tänini uskuda. «See on ikka täiesti ebareaalne,» tunnistas ka mehe abikaasa.

Võiduraha eest ümbermaailmareisile mees minna ei kavatse, vaid tahab hoopis toetada oma lapsi ja viia lõpule maja renoveerimise. Tema sõnul nende elus võiduraha tõttu hetkel suuri muudatusi ei tule. «Ainult kõik projektid, mis seni vaid mõtteis mõlkunud, saab nüüd ka päriselt ellu viia,» ütles ta.

Eelmise nädala Bingo loto jackpot'i võit summas 299 222 eurot ootab veel jätkuvalt vormistamist. Bingo loto võidupilet on ostetud Tallinnast, Kosmose R-kioskist.