Sušimüüdid, mille uskumise peaksid lõpetama

Portaal Grunge avaldab kaheksa müüti suši kohta, mis ei vasta tõele.

Nädala alguses ei tasu sušit osta. Olid ajad, mil kalapäev oli restoranides sõltuvalt kalaturu avamisaegadest kolmapäev või neljapäev, mistõttu oli olemas võimalus, et nädala alguses serveeritakse restoranides juba mõnda aega seisnud kala. Tänapäeval pole ilmselt põhjust seda karta, sest võimalused värske tooraine hankimiseks on suuremad.

Suši tekitab kõhuussid. Toiduga seotud parasiidid ei pruugi levida vaid värske kala puhul, vaid näiteks ka toorest liha süües. Küll aga on väike tõenäosus, et sööd liha või kala, mis pole vahepeal külmutatud ja töödeldud. See tegevus välistab üldiselt ka võimaluse, et toidust mingeid parasiite saad.

Wasabi tapab bakterid. Mõnel pool on levinud müüt, et autentne Jaapani wasabi tapab helikobakterid, mis muidu põhjustavad tõsiseid seedeprobleeme. Wasabit kasutati vanasti tõepoolest bakterite hävitamiseks, kui muid vahendeid saada polnud. Kuna vasaabiataime on aga üsna raske ja kulukas kasvatada, siis ei pakugi suurem osa suširestoranidest roa kõrvale ehtsat wasabit, vaid pelgalt roheliseks värvitud mädarõikakreemi.

Wasabit peaks sojakastmega segama. See võib olla levinud toidukohtades, mis pole spetsialiseerunud suši valmistamisele, vaid pakuvad oma menüüs lihtsalt moepärast paari suširooga. Nii kipub juurduma ka traditsioonilisest erinev serveerimine. Ehedat sušit süüakse siiski tilgakese sojakastme ning wasabiga koos, mitte ei segata neid omavahel kokku.

Toidupulki tuleb kokku hõõruda. Ühtpidi on tegu vana Jaapani traditsiooniga, teisalt loodavad mõned inimesed seda tehes lahti saada pulkadel leiduvatest lahtistest pindudest (kui neid peaks seal leiduma). Viimane võib kokkadele jätta aga mulje, nagu sa ei usaldaks nende pakutavaid pulki ja eeldad, et neil leidub palju lahtisi pinde.

Suši tähendab toorest kala. Tegelikult on sushi otsene tõlge teatud tüüpi külm, äädikaga keedetud riis, millele kala on vaid lisandiks. Kui otsid sušit, mida iseloomustab toores kala, proovi sashimi’t. Merevetikaga suširulli saad aga maki’t küsides.

Suši on tervislik toit. Suši on tõepoolest tervislikum kui rasvane makaroniroog, ent ka sellega ei tasu siiski liialdada. Kui sööd näiteks suure portsu küpsetatud sušit ohtrate kastmete ja määrdejuustuga, tuleb lõpptulemus üsna kaloririkas.

Ingver lisab sušile maitset. Tegelikult on suši juurde pakutav marineeritud ingver mõeldud suutäite vahele maitsepaleti puhastamiseks, mitte otseselt suširulliga koos söömiseks.