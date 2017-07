Lugeja küsib: miks on Saare kohukesed reklaamitud säilituainevabana?

Vastab Saaremaa DeliFood OÜ kvaliteedi- ja tootearenduse juht Merike Puskar:

Saaremaa DeliFood OÜ, kui tootja, Saare toodetele säilitusaineid ei lisa. Säilitusaine võib olla mõne lisandi koostises.

Enamiku kohukeste lisanditel ei ole koostises säilitusainet.

Saare Toffee kohukeses, säilitusaine kogus kohukese täidises (täidist on 6 protsenti kohukeses), kui me nii väljendame, on kaks nulli peale koma ehk sisuliselt ei ole lõpptootes säilitusainet/või selle sisaldus on väga väike.

Kohukese pakendil ei ole sellekohast väidet. Eemaldame väite koduleheküljelt.