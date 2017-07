Loe, milliseid ettevõtteid soomlased silmaotsaski ei salli

Suhtekorraldusfirma Tekir uuris tuhandelt Soome kodanikult, millised ettevõtted nende silmis heas nimekirjas pole, vahendab Yle. Küsitlusele vastasid inimesed vanuses 15–79 eluaastat ning neile kõige ebameeldivaks osutus firma, kes kasutab kusjuures Tekiri enda kommunikatsiooniteenuseid.

Soomlaste poolt kõige vähemsallitavate firmade esikoha võttis nimelt Talvivaara pankrotistunud kaevandusettevõte. Sellele järgnesid Nordea pank, rahvusvaheline toidu- ja joogitootja Nestle, riigifirma Terrafame, Fortum energeetikaettevõte ning jaotusvõrguettevõte Caruna.

Uuringust ilmnes veel, et soomlased on kriitilised just ebaeetilise mulje jätnud ning keskkonnale kahjulike ettevõtete suhtes, kuid halva maine kujundab ka see, kui ettevõte hoidub maksude maksmisest või püüab oma äritegevuse tulemusi kuidagi varjata.

Lisaks nimetatud ettevõtetele teenisid negatiivset tagasisidet ka mitmed karusloomakasvatuse ja tubakatööstusega tegelevad ettevõtted. Viimaseid mainis enim vanusegrupp 65-aastased ja vanemad, samas noored heidavad firmadele ette just keskkonnakahjulikkust.