Tarbijakaitseamet pani ka Tele2-le päitsed pähe

Viimasel ajal on inimesed sageli pöördunud tarbijakaitseametisse seoses sellega, et mobiilioperaatorid on neilt küsinud tasu, mida nad ei tohiks teha. Inimesed said Tele2 ja Elisa klienditeeninduselt pakkumisi liitumiseks, millega kaasnes soodsa nutiseadme pakkumine, mis saadeti neile kulleriga. Kui aga tarbija soovis 14 päeva jooksul lepingust taganeda, küsis Tele2 selle eest 12,99 eurot, mis kajastus nende hinnakirjas seadme tagastamise tasuna.

Ameti hinnangul on tegu alusetult tasu nõudmisega ning alustati menetlust. Tänaseks on Tele2 kinnitanud, et lõpetab seadme tagastamise tasu küsimise ning see teave on eemaldatud ka lepingutingimustest ja hinnakirjast. Hiljuti lõpetas Elisa tarbijakaitseameti nõudmisel klientidelt samalaadse tasu küsimise.

Seadusega pole kooskõlas ükski lepingutingimus või kokkulepe, mis raskendab taganemisõiguse kasutamist ning millega taganemine seotakse käsiraha või leppetrahvi maksmisega. Ettevõtja võib tarbijale lepingust taganemise korral esitada nõude vaid siis, kui tagastatava seadme olukord on halvenenud ja selle väärtus vähenenud.

Tarbijal ei pea kandma kulusid, mis on seotud asja tagastamisega, kui ettevõtja ei ole teda sellest eelnevalt teavitanud. Seetõttu soovitab amet olla tähelepanelik ning tutvuda sõlmitava lepingu üldtingimustega. Ettevõtja põhjendamatud ning ilma otseste kulutusteta nõuded on alusetud.