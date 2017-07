5 asja, mida pärast vallandamist teha ei tasu

Igaüks, keda on kunagi töölt vallandatud, teab, et see on märkimisväärselt erinev ise töölt lahkumisest, vahendab CheatSheet. Kui tööl lahkumisavalduse esitamine tekitab pigem vabastava ja õnneliku tunde, siis vallandamine tundub selle kõrval närusena. Samas on ka vallandamisel oluline säilitada oma eneseväärikus, eriti kui tead, et see on suurem kaotus firmale kui sulle endale.

Ära lõhu firma vara. Isegi kui ebaõiglane vallandamine tahab sinus valla päästa koletise, ei tasu hakata kohapeal asju lõhkuma. Ära unusta, et tööandja võib selle sinu viimasest palgast maha arvata, mistõttu on see kahju vaid sulle endale. Ootamatu vallandamine võib niigi su rahakotile põntsu panna, seega pole mõistlik seda koormat veelgi raskendada.

Ära lase oma emotsioonidel võimust võtta. Kahtlemata tahaksid esimeel hetkel oma tunded välja valada, sõimata, kedagi süüdistada ja maa põhja needa, kuid vaevalt see enam midagi muudab. Samuti on tõenäoline, et puutud oma seniste kolleegidega ka edasises elus ja tööalaselt kokku, mistõttu on oluline oma hea maine säilitada. Kannata emotsioonide väljaelamisega koduni, kus saad vabalt karjuda ja end välja elada.

Ära pane kellelegi kätt külge. Halvemal juhul võib vallandamine või sellele järgnev sõnelus nii väga vihastada, et esimene emotsioon on sõnumitoojat lüüa. Vägivald aga olukorda kindlasti ei lahenda ning teeb su jalgealuse tulisemaks kui kõik eelnimetatud variandid.

Ära ela end sotsiaalmeedias välja. On arusaadav, et vallandamise järgselt oled tige, kuid ka sotsiaalmeedias oma tööandja mustamine võib olla vale tegu. Kui hakkad järgmistele töökohtadele kandideerima, siis ära unusta, et avalikud postitused sinu sotsiaalmeedia kontol on nähtavad ka võimalikele tööandjatele, kes sellisele sisule ilmselt hästi ei vaata.

Ära istu liiga kaua masenduses kodus. Vallandamine võib tekitada tahtmise mitmeid päevi kodus istuda, juhtunu üle mõelda ja võibolla nuttagi. Tõsiasi on aga see, et oma säästudest ei saa sa ilmselt kaua elada ning just praegu on sul piisavalt aega, et oma CV ümber teha ja hakata aktiivselt uut tööd otsima. Iga päev, mille kulutad enda haletsemisele, võiks sama hästi olla täis aktiivset värbamistegevust ja samme aina lähemale uuele tööle.