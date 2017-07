Teismelised teenisid näpuvurre promodes üle 350 000 dollari

17-aastaste Allan Mamani ja Cooper Weissi edulugu sai alguse sügisel, kui Maman otsis ideed mänguasja tootmiseks, mis aitaks tal võidelda hüperaktiivsushäirega (ADHD), vahendab CNBC. Ta soovis osta fidget cube’i ehk näpuvurrile sarnase põhimõttega täringut, ent see projekt kogus alles ühisrahastusplatvormil Kickstarter veel hoogu ning seda oleks tulnud kuude kaupa oodata.

Seejärel leidis Maman sarnase toote, fidget spinneri, aga Etsy veebilehelt. Kui ta märkas, et mänguasja üksikud müüjad toodavad seda 3D-printerite abil, tekkiski noormehel äriidee valmistada näpuvurre ise ja neid edasi müüa.

Koolis, kus Maman käis, olid 3D printerid olemas, ta viis end nende kasutamisega kurssi ning kutsus kampa ka Cooper Weissi, kellega tal juba ühine õpilasfirma olemas oli. Mõne nädalaga suutsid nad toota sadu näpuvurre ning müüsid neid kaasõpilastele edasi 25 euroga. Kooli juhtkonnale polnud see aga väga meeltmööda, et poisid kasutasid kooli 3D printereid endale kasumi teenimiseks. Seepärast kasutasid nutikad noormehed spinnerite müügist saadud raha ning ostsid omaenda 3D-printeri. Koos jätkati vurride valmistamist ja nende reklaamimist sotsiaalmeedias. Täna on Fidget360 Instagrami-kontol lausa 160 000 jälgijat ning ettevõte on kuue kuuga teeninud üle 350 000 dollari.

Kaua ei läinud ka aega, kui näpuvurride vastu tõusis rahvusvaheline huvi, mida oskasid ära kasutada ka suurfirmad. Kuna mänguasjad muutusid laialdasema tootmise tagajärjel kättesaadavamaks, langes märkimisväärselt ka nende hind. Kui noored müüsid neid varem 25 euroga, siis nüüd on hinnaks vaid viis eurot. Peagi alustavad nad aga teed kolledžis ning lubavad jätkata erinevate äppide ja toodete välja arendamist.