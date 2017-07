Kuus ametit maailmas, mille esindajad on ülemakstud

Portaal CheatSheet toob mõned näited ametialadest, mille esindajad saavad üldjuhul kõrget palka, kuid ei pruugi selle nimel väga palju pingutada.

Kinnisvaramaakler. Mida enam on tema portfellis kõrgklassi kodusid, seda edukam maakler ka üldjuhul on. Samas ei ole maakleriks saamisel olulisi piiranguid või vaja eriharidust, vaid selleks võib saada igaüks, kes hangib valdkonnas piisavalt teadmisi, oskab äri ajada ja klientidega suhelda. Näiteks USAs võivad maaklerid jõukamates piirkondades teenida kuni 200 000 dollarit aastas, samas kui keskmine aastapalk jääb seal 50 000 dollari kanti. Eestis teenivad maaklerid ja kinnisvarahindajad Palgad.ee andmeil kuus üle tuhande euro netopalka, millele võivad lisanduda igasugused lisatasud.

Brändistrateeg. Kui oled huvitatud ettevõtte maine ja toodete kuvandi kujundamisest, võib brändistrateegia olla sinu ala. Ameerikas makstakse selle eest keskmiselt 90 000 dollarit aastas. Küll aga kuuluvad brändistrateegid USA «News and World Report» analüüsi kohaselt seepärast ülemakstud elukutsete hulka, et nad ise näevad oma ametit paljude teistega võrreldes tähtsusetuna.

Motivatsioonikõneleja. Kui sul on öelda midagi julgustavat ja see võiks puudutada suurt osa inimestest, võib sellega head raha kokku ajada. See elukutse on samuti levinud rohkem USAs ning sageli on motivatsioonikõnelejaks või koolitajaks endised poliitikud või muidu tuntud näod. Näiteks USA endine president Bill Clinton teenis 2002. aastal 60 kõne esitamisega ligi kümme miljonit dollarit.

Hollywoodi näitleja. Kuulsad näitlejad võivad aastas teenida miljoneid dollareid ning propageerida lausa pillavat elustiili. Forbesi andmeil oli möödunud aastal enim teeninud näitlejaks Dwaine «The Rock» Johnson, kes ajas kokku 64 miljoni dollari suuruse varanduse. See pole sugugi paha, arvestades, et ka näitleja elukutse ei nõua tegelikult ühtki teaduskraadi. Üsna head palka teenivad needki näitlejad, kes teevad ilma ka väljaspool Hollywoodi.

Profisportlane. Nemad ajavad samuti kokku varandusi ega pea selle nimel koolipinki nühkima. Piisab, kui sul on annet, suur töötahe ning julgus edasi pürgida. Profisportlasi kaasatakse sageli ka mitmetesse reklaamidesse ja kampaaniatesse, kus nad teenivad veel lisaks kenakese kopika. Forbesi andmeil oli möödunud aastal enim teeninud sportlaseks jalgpallur Cristiano Ronaldo, kes teenis palka ja lisatasusid 88 miljoni dollari ulatuses.

Telestaar. Särav isiksus, õiged kontaktid ja oskus niite tõmmata võivad teha ka tavainimesed telestaari. Nemadki võivad lisaks tavapalgale leida hulga võimalusi lisaraha teenimiseks näiteks reklaamides. Mullu teenis telestaaridest enim «Dr Phil» saatest tuntud Phil McGraw, kokku lausa 88 miljonit dollarit aastas.