Portaal hoiatab: suvine üüriturg meelitas välja petturid

Viimase paari nädala jooksul on nii Facebookis kui kinnisvaraportaalides tegutsema asunud petturid, kes küsivad libakuulutuste abil üürihuvilistelt kohest ettemaksu ja kaovad raha saades jäljetult, teatas KV.ee. Sagedasemad on sellised juhtumid Facebookis ja tasuta kinnisvaraportaalides, ent probleeme on ette tulnud ka suuremates kinnisvaraportaalides.

Eile saadeti KV.ee eraklientidest kuulutajatele sõnum, mis teatas, et üürikuulutusega on probleem ja selle lahendamiseks tuleb siseneda portaali. SMS-ile oli lisatud veebilehekülg, mis juhatas inimese liba-aadressile, mis oli samades värvides ja kujunduses KV.ee leheküljega. Kui kasutaja sisestas sinna oma andmed, kaaperdati tema õige kuulutus kinnisvaraportaalis ning muudeti seda eesmärgiga petta üürihuvilistelt välja ettemaksu.

Libasõnum, milles sisalduv link viib võltsitud veebilehele. Foto: KV.EE

«See on igasuvine probleem, et petturid muutuvad aktiivseks. Kuna üürikorterite vastu on suvel nõudlus väga suur ja mõned üürikorterid leiavad üürilise juba paari tunniga, siis nõustuvad paljud inimesed tegema ettemaksu korteris kohal käimata,» ütles KV.ee juht Tarvo Teslon.

Tema sõnul ei tohiks üürihuviline mitte mingil juhul teha ettemaksu, kui pole korterit ise vaatamas käinud. Kui kohal käiakse, siis tuleb samuti veenduda, et üürileandja on selle korterit omanik või selleks volitatud isik.

Ettevaatlik tasuks olla ka kuulutajatel. «Kui tundub, et saadetakse imelik link ja sõnum, mis pole ehk ka keeleliselt korrektne, siis tasub alati veenduda, et üleval aadressireal oleks õige veebiaadress. Kahtluse korral on võimalik vahetada portaalis paroolid ja pöörduda klienditoe poole,» selgitas Teslon.

KV.ee on petturitest teatanud vastavatele ametiasutustele.