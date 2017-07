Video: turgudel müüakse välismaa maasikaid Eesti nime all

Keskturul maasikaid müüvate kasvatajate sõnul on nad petuskeemiga, mille puhul välismaiste maasikate juurde lisatakse Eesti silt, kursis ja teadlikud müüjatest, kes sellega tegelevad, kuid nimesid nimetada ei soovi.

Selleks, et turul maasikatega mitte petta saada tasub nende sõnul kõige pealt müüjalt uurida, kust maasikad täpselt tulevad ja maasikaid maitsta, Eesti maasikad pidavat ehedama maitsega olema ning Poola maasikad olevat vesisemad. Samuti öeldi, et kindlam on kodumaiseid maasikaid osta müüjatelt, kelle lettidel on üleval konkreetse Eesti talu sildid.