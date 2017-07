Eestist nelikutele mõeldud tooteid ei leia

«Võtsime ühendust meie tarnijatega, kuid kahjuks ei ole neil spetsiaalselt nelikutele mõeldud tooteid pakkuda. Hetkel ei oska me ka infot anda, kust võiks selliseid tooteid leida,» ütles Kotryna ostujuhi assistent Egle Nõmm.

Ka teiste tootjate jaoks on nelikute sünd midagi uut. «Kahjuks ei ole meil pakkuda nelikutele mõeldud tooteid. Nelikute jalutuskäru oleme messidel näinud, pakkujateks on olnud Hiina tootjad,» lausus Seventexi müügiassistent Aleks-Herbert Rivik.

Kodumaine bränd Britton on aga tarbijatoimetuse küsimuse peale valmis nelikute vanematele appi tulema. «Britton on omalt poolt nõus perele toeks olema. Näiteks saaksime pakkuda perele mähkimislauda või tasuta mähkmeid teatud perioodiks, hiljem omahinnaga. Samuti pakkuda tasuta või sümboolse hinnaga söögitoole või teisi perele vajalikke tooteid,» ütles Brittoni jaekaubandusjuht Käty Kuusemets.

Ta lisas, et nelikutele on äärmiselt raske käru leida, kuid teavad konkreetset tehast, kus käru valmistatakse. «Antud käru tehasehind on umbes 400 eurot. Kahjuks ei jaksa meie üksinda seda nelikute vanematele kinkida. Kui toetajaid oleks rohkem, siis oleks võimalik käru perele kinkida. Käru pole koheselt saadaval, seda tuleks tehasest tellida ja see võtaks mõned kuud aega. Igatahes kui on soovi ja huvi, siis oleme valmis igati panustama,» lausus ta.