Rahvusraamatukogu hakkab e-raamatuid välja laenutama

Tänu E-raamatukogule oleks inimestel võimalik laenutada ka neid raamatuid, mida nende kohalikus raamatukogus ei leidu, vahendab ERR.

«Üldine mõte või suundumus on meil selle poole, et lugeja ei peaks võib-olla muretsema selle üle, kus on talle lähim raamatukogu, vaid tema huvi oleks saada raamatut lugeda võimalikult kiiresti. See ainult ei võimaldaks raamatut kätte saada, minna sellega koju, vaid raamatukogud võiksid samamoodi saada osaks sotsiaalmeediaplatvormidest, kus arutelu loetu üle käib,» rääkis rahvusraamatukogu arendusjuht Raivo Ruusalepp.

Hetkel töötab piiratud valikuga e-raamatukogu Tallinna keskraamatukogus, kuid rahvusraamatukogu soovib antud teenuse suuremalt ette võtta, et huvilistel oleks võimalik laiema valiku e-raamatute seast endale meelepärast leida.