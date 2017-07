Tasub teada: millal võib postipaki jälgimisinfo valetada

Erineva jälgimisinfo taga on erinevad võimalused paki Eestisse jõudmisel, kirjutab Omniva blogi.

1. Saadetis liigub päritolumaa postiettevõtte kaudu ning on kogu oma teekonnal päritoluriigist sihtriiki registreeritud kui postisaadetis. Üldjuhul on sel juhul paki jälgimisinfo korrektne ja näitab paki tegelikku asukohta kogu tema teekonna vältel.

2. Müüja annab kauba üle logistikafirmale, kes toimetab paki koos muu kaubaga Euroopasse ja annab üle kohalikule postifirmale. Siin võivadki tekkida probleemid, sest üldjuhul on logistikafirmadel transiiditeenust pakkuva postiettevõttega (näiteks Omnivaga) lepingud, mille alusel pannakse pakkidele sihtriigi registrikood kohe siis, kui pakk päritoluriigis müüja käest vastu võetakse.

See tekitabki olukorra, kus klient näeb, et jälgimisinfo alusel on tema saadetis juba Eestis, kuigi pakk on ise füüsiliselt näiteks Hiinas või Ameerikas. Kaup lihtsalt sisestati päritoluriigis infosüsteemi märgiks, et ta on vastu võetud ja hakkab sealt varsti liikuma.

Ole kriitiline, kui kohe esmane sissekanne näitab Eestit

Kuidas kliendina aru saada, et pakk liigub logistikafirma kaudu? Üldjuhul ilmub siis jälgimisinfosse kohe esmase sissekandena paki asukohaks Eesti (või Omniva).

Seega kui esmase (ja pikka aega ainsa) sissekandena on kirjas Eesti, tasub infosse suhtuda pigem pessimistlikult. Kauba tegeliku kohalejõudmiseni võib kuluda veel palju päevi.

Vigase teabe oht Miamist läbi Istanbuli tulevatel pakkidel

Ka postifirmade kaudu liikudes esineb eksitavat infot. Näiteks USAst Miamist läbi Istanbuli Eestisse suunduvad pakid kannavad tihti vigast teekonninfot Istanbulist väljumise kohta. Sageli näitab jälgimisinfo, et kaup on juba mitu päeva tagasi Istanbulist lahkunud, kuigi uurima hakates osutub, et kaup on endiselt veel Türgi pinnal ja pole sealt teelegi pandud.

Kuidas läheb Eestis?

Eesti pinnal pakid reeglina pikemalt viibima ei jää. Pärast Eestisse jõudmist käideldakse saadetised, mis ei pea läbima tolliprotseduure, Tallinna sorteerimiskeskuses enamasti mitte kauem kui kolme päeva jooksul. Seejärel liigub saadetis juba saajale või elukohajärgsesse postiasutusse.