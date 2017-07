Muhumaa uputab nädalalõppudel inimestest

Möödunud laupäeval Liiva Konsumit külastada plaaninud Muhu noormehe sõnul pööras ta ukse vahel kannapealt ringi, sest märkas kassade juures kümnemeetriseid järjekordi, kirjutab Meie Maa. «Orissaarde pole pikk maa, seega otsustasin hoopis sinna minna,» ütles ta. Säärane vaatepilt olevat nädalavahetustel tavaline.

«Liiva on ju nagu pudelikael, inimesed kogunevad kõik sinna. Kui nädalavahetusel poodi minna tahad, siis ega mõnikord ei mahugi kõndima. Mõned kaubad saavad sootuks otsa,» kirjeldas teine Muhu elanik.

Ka Muhumaal suvekodu omav Riigikogu liige Igor Gräzin nentis, et suveajal on Muhus tõesti palju rahvast, seepärast on alternatiiviks ostude tegemisel Orissaare.

Muhu valla arendusnõunik Annika Auväärt ütles, et tõepoolest käivad paljud Saaremaale suunduvad inimesed ka Muhust läbi ning turistide tippaeg on jaanipäevast augusti keskpaigani. Samuti võib suure külastatavuse põhjuseks olla Liiva keskuse pidev areng ja uute äride avamine. Liiva poe juhataja Helve Süld tunnistas samuti, et juulis on ostude arv tõesti rohkem kui poole suurem kui teistel kuudel.

