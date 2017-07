Juulikuu ostukorvi hinda tõstab kallinenud alkohol

Juulikuu kalleim ostukorv on Coopi ees napilt Selveril, kus praegu käib küll Laadapäevade kampaania, ent meie ostukorvi toodete hulgas kajastuvad vaid vähesed allahindlused. Coop paistab seekord silma sellega, et 38st meie ostukorvi kuuluvast tootest ei ole mitte ükski müügil soodushinnaga, isegi mitte Säästukaarti kasutades. Ka Rimis oli hindade võrdlemise ajal parajasti sooduskampaania Tudish Piip, ent soodushindadega tooteid leidub ostukorvis vaid üksikuid. Rimi kaart annab ostukorvile 50 senti soodustust tomatite ja arbuusi hinnalt.

Soodsaim ostukorv on nagu varasematelgi hinnavõrdlustel Grossi poes, kust võib leida soodsaima hinnaga piimatooteid, kohvi ning värskeid puu- ja juurvilju. Kuigi ka Maximas leidub seekord eriti palju just puu- ja juurviljade kampaaniapakkumisi, on lõpparvestuses Grossi ostukorv Maxima omast ikka ligi viie euro võrra odavam. Hinnavahe kalleima ja odavaima ostukorvi vahel on aga lausa 11 eurot.

Võrreldes juunikuuga on nüüdseks ligi poole võrra alanenud suvise hooajatoote arbuusi hind: kui juunis tuli arbuusikilo eest välja käia 0,7–1 eurot, siis nüüd on keskmine kilohind 50 senti. Soodsamaks on läinud ka varajase kartuli kilohind, mis juunis jäi 0,7–0,8 euro juurde, nüüd on aga samuti keskmiselt 50 senti. Eestimaise kartuli järele tuleb minna aga ilmselt turule, sest poekettidest pakub kodumaist varajast kartulit vaid Prisma. Kartulisort on Solist. Kodumaise kurgi hind püsib möödunud kuuga võrreldes üsna samal tasemel, alla kahe euro ei taha see kuidagi minna.

Suured hinnaerinevused ostukorvi lõplikus maksumuses on aga ilmselt seotud 1. juulil kehtima hakanud lahja alkoholi aktsiisitõusuga. Võrdlusest ilmneb, et mõnes poes müüakse tõenäoliselt veel vana hinnaga laovarusid, teistes kohtades aga on hinnad juba tõusnud. Näiteks heleda õlle kuuspakk maksab Maximas, Coopis, Selveris ja Rimis üle kaheksa euro, Prismas ja Grossi poes saab selle aga veel kätte umbes kuue euroga (kõigile hindadele lisandub pant). Pirnisiidri kuuspakk seevastu maksab veel vaid Rimis alla kuue euro, Prismas ja Coopis ulatub hind ligi kaheksa euroni, millele lisandub pandimaks.