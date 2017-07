Üllatavad kohad, kus voodilutikad end peidavad

Vastavalt 2015. aastal Ühendriikides läbi viidud uuringule, milles osales 236 kahjuritõrje spetsialisti, võib lutikaid leida nii lennukiistmetelt, teatrist, kontoritest, koolidest kui ka isegi restoranidest, vahendab Consumer Reports.

«Neid võib kohata peaaegu kõigis kohtades, mida suudate endale ette kujutada,» ütles Kentucky Ülikooli entomoloogia professor Michael Potter. Küll aga lisab ta, et endaga lutikate koju kaasa vedamine on ebatõenäoline, kui lutikate arv antud kohas pole suur ja tingimused nende levikuks on kehvad.

Potteri sõnul varjavad lutikad end üldiselt päevasel ajal ja tegutsevad öötundidel. Väljaspool kodusid ja hotelle on siiski mõned kohad, kus voodilutikaid pesitseb tavalisest rohkem. Seetõttu soovitab Potter lutikatele erilist tähelepanu pöörata vanadekodudes, kontorites, koolides ja haiglates.

Eksperdid soovitavad olukorras, kus kahtlustate, et olete lutikatega vahetult kokku puutunud, pesta koju jõudes kantud riided koheselt kuuma veega.