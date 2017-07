Soomes võib maasikahooaeg kesta augusti alguseni

Kui praegu prognoositud ilmateade paika peab, kestab maasikahooaeg augusti alguseni, arvab Soome puuvilja- ja marjakasvatajate liidu tegevdirektor Hannu Salo. Kuna maasikahooaeg algas külma kevade tõttu tavapärasest paar nädalat hiljem, peaks päikseliste ilmade korral hooaeg sellevõrra ka pikenema, kirjutab Soome leht Karjalainen.

«Augustis on ka riske, sest päevad hakkavad lühenema, ööd pimenevad ning võimalikud vihmahood ei aita viimaste maasikate valmimisele kaasa,» tõdes Salo. Esimesena said maasikad valmis Lõuna-Soomes, seejärel Edela- ja Kesk-Soome soojemates paikades. Mujal pidid marjad veel oma aega ootama.

Salo arvates on viimaste aastate maasikasaak olnud pigem rikkalik ja hea kvaliteediga. Mullune hooaeg jäi aga võrreldes tänavusega pigem lühikeseks. «Kuumalaine mõjutab maasikaid rohkemgi kui jahe ilm, sest palavaga küpseb mari enneaegselt ega pruugi suureks kasvadagi. Siis jääb saak väiksemahuliseks ja nii juhtuski eelmisel aastal, kui kevad oli soe ja varajane, aga hooaeg juba jahedam ning jäi seepärast ka lühikeseks,» kirjeldas Salo.

Maasikate liigkiire küpsemine on tema sõnul sooja kevade alatine probleem, sest marjad võivad lihtsalt minna hallitama, enne kui need kasvult paisuvad ja ära korjata jõutakse. Tänavu võib maasikakadu olla aga isegi väiksem, sest aega marju korjata on laialt ja hooaeg pikem.

Mullu kasvatati Soomes hinnanguliselt 11,9 miljonit kilo maasikaid, sel aastal võib marjasaaki tulla 13–14 miljoni kilo kanti.