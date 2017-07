Kurioosum: tehnik jäi pangaautomaadi taha kinni ja palus kirjakesega abi

Texase osariigis asuva Corpus Christi linna kohalik politseinik selgitas, et tehnik oli vahetamas Bank of America pangaautomaadi hooldusruumi lukku, vahendab CNN. Mingil põhjusel mees aga ruumist enam välja ei pääsenud. Kui enamasti on sellistes olukordades abi telefonikõne kaugusel, siis seekord oli remondimees unustanud telefoni autosse.

Kuna mehel ei õnnestunud kellegagi kontakti võtta ja abi kutsuda, kirjutas ta paberitükile kirjakesi ja poetas neid läbi rahaväljastamise ava, et pangaautomaati kasutavad kliendid neid näeksid.

«Palun aidake. Ma olen siin kinni ja mul pole telefoni käepärast. Palun helistage mu ülemusele numbril XXX,» seisis kirjas. Politseinik Richard Oldeni sõnul pidas suurem osa kliente seda naljaks, ent üks otsustas siiski kirjas olnud numbrile helistada. Kohale tulnud politseinikud kuulsid automaadi tagant vaikset häält ning olid sunnitud hooldusruumi ukse maha lõhkuma.

«Sellist asja, et keegi pangaautomaadi taha kinni jääb, ilmselt enam kunagi ei näe. See oli lihtsalt ulmeline,» lisas Olden.