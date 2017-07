Londoni metroo muutub sooneutraalseks

Ettevõtte Transport for London kliendistrateegia direktor Mark Evers'i sõnul on algatuse eesmärgiks tekitada kõigis reisijates, kes Ühendkuningriigi pealinna maa-aluses raudteevõrgustikus liiklevad, tunnet, et nad on sinna teretulnud, vahendab CNN.

«Vaatasime üle enda keelekasutuse, mida kasutame nii teadaannetes kui mujal ning tagame selle, et see kaasaks kõiki ja aitaks kajastada Londoni suurt mitmekesisust,» teatas Evers neljapäeval.