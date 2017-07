Lugeja küsib: miks Coopi veebi- ja tavapoes hinnad ei ühti?

«Näiteks oli e-Coopis porgandi kilohind 0,37 eurot, aga poes kohapeal 0,36 eurot. Seliiseid näiteid on veel:

Farmi 500-grammine hapukoor veebis 0,99 eurot, poes 0,72 eurot;

Kartul (pesemata) veebis 0,37 eurot, poes 0,65 eurot (saan aru, et oli varajane kartul ning seetõttu kallim ja tavalist polnud, aga kuidas saab siis e-pood seda müüa kui toode puudub);

Farmi kohvikoor veebis 0,29 eurot, poes 0,26 eurot;

Alma vahukoor veebis 0,95 eurot, poes 0,89 eurot;

Lühike kurk veebis 1,19 eurot, poes 1,69 eurot

Kobartomat veebis 1,19 eurot, poes 1,05 eurot (Säästukaardiga 0,89 eurot).

Hinnaerinevust olen märganud ka Vesse Maksimarketis ja Muraste Konsumis. Varem olen samuti hinnad üles kirjutanud ja siis poes avastanud, et hinnad on erinevad. Ükskord soovisin Muraste Konsumis osta kolmeliitrise valge veini, mis e-poes maksis 8,99 eurot, aga poes seda soodushinnaga polnud. Teenindaja ütles, et alles homsest hakkab kampaania. Kui oleksin tellinud e-poest, siis oleks samal päeval saanud ju soodushinnaga. Tookord pidingi siis ostma kallima hinnaga toote,» lisas lugeja.

Vastab Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Hea meel, et lugeja sai Coopi kauplusest kauba odavamalt, kui oli planeerinud. Coop Eestil on 350 kauplust üle Eesti ning need kuuluvad 19 erinevale ja iseseisvale Coopi ühistule. Nii ühistutel kui ka kauplustel eraldi on võimalik vastavalt oma soovile teha täiendavaid sooduskampaaniaid ning sellest tulenes arvatavasti ka erinevus, miks klienti ootasid poes oodatust erinevad hinnad.

E-poes on valikus üle 15 000 erineva toote ehk teisisõnu on seal Maksimarketi sortiment ning samuti Maksimarketi hinnad. Aeg-ajalt võib aga ka Maksimarket teha kohapeal täiendavaid sooduskampaaniaid, mis e-poes ei kajastu.